2. Bundesliga: Hamburger SV - FC St. Pauli 2:1 - HSV beendet Sieglos-Serie gegen Pauli HSV beendet Sieglos-Serie gegen Pauli

Der Hamburger SV gewinnt das Stadtderby gegen St. Pauli und klettert auf Relegationsplatz drei. Die Rothosen beenden damit eine längere Sieglos-Serie gegen den Rivalen.

Der Hamburger SV krönt sich zum Derbysieger!

Die Rothosen haben sich im Hamburger Stadtderby gegen St. Pauli trotz eines zwischenzeitlichen Rückstands mit 2:1 (0:1) durchgesetzt und eroberten damit Relegationsplatz drei.

Zudem beendete das Team von Tim Walter die Sieglos-Serie gegen den Rivalen – die letzten fünf Spiele gegen die Kiezkicker konnte der HSV allesamt nicht gewinnen.

Durch die Niederlage ist St. Pauli dagegen seit mittlerweile vier Spielen sieglos und läuft Gefahr, noch an diesem Spieltag die Tabellenführung an Darmstadt 98 zu verlieren.

HSV vergibt zahlreiche Chancen

Der HSV erwischte vor rund 2000 Zuschauern im Volksparkstadion den besseren Start in die Partie.

Erst knallte Faride Alidou die Kugel auf Höhe des Elfmeterpunktes freistehend über das Tor (3.), kurz darauf köpfte Moritz Heyer den Ball aus kurzer Distanz nur an den Pfosten (6.)

Nur eine Minute später erzielte Ludovit Reis den vermeintlichen Führungstreffer für den HSV, der aufgrund einer Abseitsstellung des Vorlagengebers Bakery Jatta jedoch umgehend aberkannt wurde.

Trotz des besseren Auftakts der Rothosen ging etwas überraschend St. Pauli in Führung.

Nach einem Freistoß verlängerte Etienne Ameniydo den Ball an den langen Pfosten, wo Guida Burgstaller parat stand und die Kugel mit dem Kopf über die Linie drückte (30.)

Der 32-Jährige erzielte damit bereits sein fünfzehntes Saisontor und steht damit auf dem ersten Platz in der Torjägerliste der 2. Bundesliga.

Jatta und Glatzel scheitern an Pauli-Keeper

Damit wurde gewissermaßen die mangelhafte Chancenauswertung des HSV bestraft.

Kurz vor der Halbzeit hatte der HSV die große Chance auf den Ausgleich, Mario Vuskovic scheiterte mit seinem Kopfball jedoch am stark parierenden Nikola Vasilj (45.) (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Kurz darauf rettete Vasilj erneut in höchster Not gegen Jatta, auch den Abpraller konnte Robert Glatzel nicht verwerten. (45.+1).

HSV dreht die Partie

In der zweiten Hälfte wurden die Offensivbemühungen der Rothosen schließlich belohnt

Nach einem Eckball von Sonny Kittel setzte sich Sebastian Schonlau im Luftduell durch und köpfte den Ball aus gut fünf Metern über die Linie (58.)

Der HSV zog die Zügel daraufhin noch einmal an - und belohnte sich dafür. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nach einem klugen Ball von Kittel in den Strafraum zog Jatta per Direktabnahme ab und brachte den HSV in Führung. (70.)

In der Schlussphase rannten die Kiezkicker noch einmal gegen den Rückstand an, als Team mit den wenigsten Gegentoren in der 2. Liga brachte der HSV die Führung jedoch über die Zeit.

Nürnberg klettert auf Rang vier

Im zweiten Freitagsspiel gewann der 1. FC Nürnberg gegen Fortuna Düsseldorf mit 1:0, eroberte zumindest vorläufig den vierten Tabellenplatz und spitzte die Krise bei Fortuna Düsseldorf zu.

Im Duell der Ex-Meister reichte den Franken am Rhein ein Tor zum Sieg - die Hausherren geraten nach der dritten Niederlage in Folge zunehmend in Abstiegsnöte. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Lino Tempelmann (2.) schoss den Club mit einem Fernschuss, der von Mitspieler Nikola Dovedan unhaltbar abgefälscht wurde, mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels zum Sieg.

Nürnberg stockte sein Konto auf 33 Punkte auf und bleibt im Aufstiegsrennen. Die Fortuna stagniert bei 20 Zählern - und die Luft für Trainer Christian Preußer dürfte nach nur einem Sieg aus zehn Heimspielen dünn werden.

