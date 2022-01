Handball-EM 2022: Spanien gewinnt Krimi gegen Russland

DHB-Team scheitert an Spaniens Torhüter

Spanien gewinnt nach dem Sieg über Deutschland auch das zweite Spiel in der Hauptrunde. Somit ist der Halbfinaleinzug quasi fix.

Siebenmeter-Drama in der deutschen Gruppe!

Gegen Russland gewann sie denkbar knapp mit 26:25 (11:12) und konnte so den ersten Platz in der Hauptrunde verteidigen. Mit nun 6:0 Punkten hat der Titelverteidiger beste Aussichten auf einen der vier Plätze für die Medaillenspiele in Budapest. (DATEN Tabellen der Handball-EM)