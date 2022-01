Kitzbühel: Manuel Feller positiv auf Corona getestet

Der österreichische Skirennläufer Manuel Feller ist positiv auf Corona getestet worden. Der WM-Zweite von 2017 befindet sich in Isolation.

