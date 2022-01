3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern holt Terrence Boyd vom Halleschen FC

Der 1. FC Kaiserslautern sorgt seit Wochen in der 3. Liga sportlich für positive Schlagzeilen, steht vor dem Heimspiel am Samstag gegen Viktoria Berlin auf Platz zwei. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)

Terrence Boyd wechselt vom Ligakonkurrenten Hallescher FC in die Pfalz. Der Stürmer, der schon im Sommer 2020 mit dem damaligen Sportchef der Pfälzer, Boris Notzon, über einen Wechsel zum FCK verhandelte, damals aber dann seinen Vertrag vorzeitig bis 2022 verlängerte, steht beim HFC in seinem Letzten Vertragsjahr.

Nun hat Lautern zugeschlagen. Der 30-Jährige, in Bremen geboren, hatte in seiner ersten Saison 2019/2020 in Halle (Saale) 14 Tore erzielt, diese Ausbeute hatte zuvor noch kein Angreifer des HFC in der 3. Liga erreicht. (DATEN: Die Tabelle der 3. Liga)