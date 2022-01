2. Bundesliga: Norbert Meier schließt Rückkehr zu Fortuna Düsseldorf nicht aus

Meier schließt Engagement als Trainer aus

Fast zehn Jahre sind seither vergangen und statt in der Bundesliga steckt der Verein mit nur drei Punkten Vorsprung vor dem Relegationsplatz mitten im Abstiegskampf in der 2. Bundesliga. Trotz der sportlichen Misere schloss der ehemalige Erfolgscoach im Maschinensucher Doppelpass 2. Bundesliga von SPORT1 eine Rückkehr auf die Trainerbank der Fortuna allerdings aus. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

„Ich hätte dann doch mehr Lust, die Betriebsmannschaft von SPORT1 zu trainieren“, scherzte Norbert Meier in der Talk-Runde und blickte positiv auf seine Zeit in der Rhein-Metropole zurück.

Gleichzeitig zeigte er sich aber offen für ein Engagement an anderer Stelle: „In einer Funktionärstätigkeit könnte ich mir das schon eher vorstellen. Zum Beispiel werden in Aufsichtsräten immer Leuten gesucht, die auf Fußballplätzen gestanden, aber auch an Schachbrettern gesessen haben.“

Fortuna Düsseldorf in dieser Saison zu inkonstant

So folgten auf Punktgewinne gegen die Aufstiegskandidaten Darmstadt (3:1) und St. Pauli (1:1) bittere Niederlagen gegen Abstiegskonkurrent Sandhausen (0:1) und Bundesliga-Absteiger Werder Bremen (0:3). Zwei Dreier am Stück gar gelangen dem Tabellenfünften der vergangenen Saison bisher noch kein einziges Mal. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Für Norbert Meier kein gutes Omen: „Die Gefahr des Abstiegs ist immer ernst, wenn du nicht von Beginn an damit vertraut bist.“, konstatierte der ehemalige Bundesliga-Coach und haderte nach dem Abschneiden in der abgelaufenen Spielzeit mit der Kaderpolitik bei seinem Ex-Klub: „Letzte Saison wurdest du Fünfter, das war nicht genug, um den Vertrag mit Rösler zu verlängern. Die Mannschaft wurde kaum verändert. Von den wenigen Neuzugängen hat nur Nery eingeschlagen.“

Von einem Scheitern des neuen Trainers Christian Preußer vermochte Meier derweil nicht zu sprechen. Trotzdem müsse man die Frage stellen, was „da eigentlich nicht zusammen“ passe so der Fortuna-Kenner, der seine Trainer-Karriere im August 2020 offiziell beendete.

Ob die Fortuna das Ruder in der Liga rumreißen kann, wird wohl maßgeblich vom Abschneiden gegen die nächsten Gegner abhängen, die es in sich haben: Bereits am Freitag empfängt Düsseldorf den 1. FC Nürnberg, ehe es am 6. Februar gegen Holstein Kiel und eine Woche darauf im Traditionsduell gegen Schalke 04 geht.