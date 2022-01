Dota 2: DPC 2021/22 Tour 1 - Deutsche Profis überzeugen

KuroKy, Fata, Nine und tOfu mit Major-Chancen

Aus nationaler Sicht kann man mit dem Abschneiden unserer deutschen Spieler nicht unzufrieden sein. Kuro „KuroKy“ Salehi Takhasomi ist mit seinem Team Nigma Galaxy schwach gestartet, fand zur Tourmitte aber wieder in die richtige Bahn. Am Ende stehen vier Siege und drei Niederlagen zu Buche - Platz drei. Diesen muss sich der Berliner aber mit drei weiteren Teams teilen.

Sowohl Ex-Weltmeister OG als auch Team Secret und Tundra Esports sind punktgleich mit Nigma Galaxy. Ein so genannter Tiebreaker, also Entscheidungspartien, werden über die finale Platzierung entscheiden. Wenn es soweit ist, trifft KuroKy auf zwei seiner Landleute: Adrian „Fata“ Trinks und Leon „Nine“ Kirilin vom Londoner Club Tundra Esports. Das Roster hat normalerweise eine Dauerkarte fürs Mittelfeld der Tabelle, dieses Mal jedoch könnten sie sich zum ersten Mal für ein Major-Turnier qualifizieren - wie gesagt, unter der Voraussetzung, es findet eines statt.

Liquid gewinnt DPC 2021/22 - Tour 1

Bitter wird es im Tabellenkeller. Dort warten schon Alliance und Coolguys auf ihre Abschiebung ins Unterhaus. Für den Weltmeister von 2013 ist es ein ganz, ganz bitterer Gang in Liga 2, schließlich hat man sich auch für diese Tour ambitionierte Ziele gesetzt. Die Schweden wollten mit drei Neuzugängen jungfräulich ans Werk gehen, um an bessere Zeiten anzuknüpfen. Herausgekommen ist ein Flickenteppich an Ideen, die niemals so recht ineinandergreifen wollten. Resultat: Nur ein Sieg aus sieben Spielen.