DEL: Straubing, Bietigheim und Iserlohn wegen Corona nicht spielfähig

Bei den Tigers brachten die PCR-Tests am Freitag drei weitere positive Ergebnisse bei Spielern hervor. Diese haben sich in häusliche Isolation begeben, damit sind jetzt bereits elf Profis im Verein betroffen. ( Service: Ergebnisse der DEL )

Bietigheim zum zweiten Mal in Quarantäne

Bietigheim muss wegen positiver Coronatests zum zweiten Mal in diesem Monat in Quarantäne. Wegen der Anordnung fallen das für Freitag angesetzte Derby bei den Wild Wings und das Heimspiel am Sonntag gegen die Krefeld Pinguine aus. Am Mittwoch hatte der Aufsteiger noch bei den Grizzlys Wolfsburg gespielt (3:5).