Bundesliga: RB Leipzig kann mit Simakan und Szoboszlai planen

RB Leipzig kann im Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg auf Mohamed Simakan und Dominik Szoboszlai zurückgreifen. Zudem verlängern die Sachsen den Vertrag mit einem Sturmtalent.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig kann im Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/ DAZN ) gegen den VfL Wolfsburg auf Verteidiger Mohamed Simakan und Offensivspieler Dominik Szoboszlai zurückgreifen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Dies teilte Trainer Domenico Tedesco am Freitag mit. Szoboszlai hatte das DFB-Pokal-Achtelfinale am Mittwoch gegen Hansa Rostock (2:0) wegen einer Zerrung verpasst, während sich Simakan in jener Partie eine Prellung zugezogen hatte.