Prime League: Spandau throwed Game - Und wartet weiter auf den ersten Sieg

Auch gegen MOUZ zog Eintracht Spandau den Kürzeren © Strauss Prime League via Twitter

Teil zwei der diese Woche stattfindenden dreiteiligen Superweek der Strauss Prime League ist abgedreht. In der Tabelle brachte der Spieltag aber wenig bis gar keine Veränderung mit sich.

Am gestrigen Abend standen wieder fünf Spiele in der höchsten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga an. Betrachtet man die bisherige Saison, brachte der vierte von insgesamt achtzehn Spieltagen keine großen Überraschungen mit sich.