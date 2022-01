Handball-EM 2022: Keine neuen Fälle vor Norwegen-Spiel - was ist mit Julius Kühn?

DHB-Team scheitert an Spaniens Torhüter

Weitere Entspannung der Coronalage beim DHB-Team: Bei den deutschen Handballern hat es am Freitag erneut keine weiteren positiven Testergebnisse gegeben.

Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Freitag mit. Die aktuellen PCR-Befunde sind allesamt negativ, damit kann Bundestrainer Alfred Gislason für das heutige zweite EM-Hauptrundenspiel gegen Norwegen auf alle 17 einsatzfähigen Spieler zurückgreifen. ( Handball-EM 2022: Deutschland - Norwegen ab 20.15 Uhr im LIVETICKER )

Julius Kühn schon heute gegen Norwegen zurück?

Mit Julius Kühn könnte für das Norwegen-Spiel womöglich der erste jener elf Spieler zurückkehren, die wegen positiver Ergebnisse zuletzt aussetzen mussten. Die Quarantänezeit von fünf Tagen ist abgelaufen, das Ergebnis beim ersten von zwei verpflichtenden PCR-Tests am Donnerstag war negativ. Das Resultat vom zweiten Test am Freitag kommunizierte der DHB zunächst nicht. Sollte auch dies negativ sein, wäre Kühn wieder spielberechtigt. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Damit blieb die von insgesamt elf coronabedingten Ausfällen geplagte DHB-Auswahl am zweiten Tag nacheinander von neuen Fällen verschont. Am Donnerstag hatte es in der deutschen Mannschaft erstmals seit Sonntag keinen positiven Fall gegeben, gegen Titelverteidiger Spanien setzte es trotzdem eine klare Niederlage.