Mario Gomez bei Red Bull: Hat er das Zeug für die neue Karriere?

Plötzlich ist Mario Gomez also Technischer Direktor des internationalen Red-Bull-Soccer-Teams.

Gomez, der 2020 seine Karriere beendet hatte, ist in seiner neuen Rolle beim Hauptsponsor der Leipziger auch für die Ableger in New York und Brasilien verantwortlich. „Es gab Anfragen anderer Vereine, dort den Sportbereich zu leiten. Mir war aber sehr schnell klar, dass mich mein jetziges Jobprofil am meisten reizt“, sagte der 36-Jährige vergangene Woche in der Sport Bild .

An allen drei Standorten sei er „eine Ansprechmöglichkeit für die sportlichen Themen, sowohl für die Trainerteams als auch die sportliche Führung“.

Mehr als großer Name bei Gomez?

Es ist der erste, richtige Job nach dem Ende seiner Spielerkarriere. Seit rund einer Woche arbeitet sich Gomez in seine neue Funktion ein. In den vergangenen Jahren tauchte er neben dem Fußball immer wieder mal auf Werbefotos der Modemarke Hugo Boss auf, da machte er fernab des Fußballs ebenfalls eine sehr gute Figur. Nun schlüpft er endgültig in die Rolle des Geschäftsmannes.

Der Torero ist wieder in Stuttgart! Mario Gomez, der Stürmer mit dem berühmten Jubel, kehrt in seine Heimat zurück. Nach achteinhalb Jahren streift er sich wieder das VfB-Trikot über und will seinen Heimatklub vor dem Abstieg retten. SPORT1 zeigt die Bilder seiner Karriere © Getty Images

Mario Gomez startet seine Profikarriere beim VfB Stuttgart auf höchstem Niveau. Sein erstes Pflichtspiel für die Schwaben macht er in der Champions League gegen den FC Chelsea in der Saison 2003/04. An der Stamford Bridge gelingt dem damals 18-Jährigen zwar kein Tor, doch der VfB fährt mit einem Unentschieden nach Hause © Getty Images

Gomez' Ligadebüt verläuft weniger glücklich. Beim Hamburger SV wechselt VfB-Trainer Felix Magath den begabten Stürmer ein, doch Stuttgart verliert 1:2. Ein enttäuschender erster Schritt für Gomez, der zunächst mit der Rückennummer 45 aufläuft © Getty Images

In der ersten Saison bleibt es für Gomez bei einem Einsatz, doch sein Weg hat einen Anfang genommen. In der Spielzeit 2004/05 kommt er auf acht Einsätze, ein Jahr später feiert er seinen Durchbruch, macht in 30 Spielen sechs Tore für die Stuttgarter. Der Höhepunkt kommt ein Jahr später © Getty Images

Mit unter anderem Sami Khedira, Timo Hildebrandt, Andreas Beck, Fernando Meira und Serdar Tasci wird Mario Gomez (Mitte) Deutscher Meister. Das Team von Trainer Armin Veh lässt Schalke 04 hinter sich © Getty Images

Gomez feiert seine beste Saison bis dahin. 16 Tore und acht Vorbereitungen gelingen dem Stürmer zusammen in Liga und DFB-Pokal © Getty Images

Auch Bundestrainer Joachim Löw erkennt das Talent des bulligen Stürmers und beruft ihn im Februar 2007 im Freundschaftsspiel gegen die Schweiz in den Kader. Gomez zeigt sich sofort erkenntlich und köpft ein Tor beim 3:1 gegen die Eidgenossen © Getty Images

Ein Jahr später fährt Gomez im Sommer mit zur Europameisterschaft, die in Österreich und der Schweiz stattfindet. Im Spiel gegen Österreich kommt es für den Stuttgart-Stürmer zu einer verheerenden Situation: Aus wenigen Metern Entfernung vergibt er freihstehend ein Tor - und hat bei seinen Kritikern ab dann den Ruf als Chancentod weg © Getty Images

Der FC Bayern holt Gomez im Sommer 2009 nach München. Unter Louis van Gaal (l.) muss der Angreifer aber sein Spiel verändern. Die Münchner setzen verstärkt auf Ballbesitz, die Gegner stehen gegen den Rekordmeister tiefer als gegen den VfB Stuttgart © Getty Images

Der Stürmer sammelt zwar viele Einsatzminuten, doch Tore wollen ihm nicht so viele gelingen. Am Ende sind es 14 Treffer in allen drei Wettbewerben, doch gerade im Saisonfinale spielt er nur wenig, auch weil ihn ein Muskelfaserriss zurückwirft. Das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal bringt aber Trost © Getty Images

Ein Jahr später hat Gomez das System van Gaal verinnerlicht, vollendet die Hereingaben von Arjen Robben und Franck Ribery in beängstigender Zuverlässigkeit. Mit 28 Treffern wird er erstmals Torschützenkönig der Bundesliga. Doch die Bayern gehen ohne Titel aus der Saison © Getty Images

Auch in der Spielzeit 2011/12 trifft Gomez nach Belieben: 12 Tore in der Champions League, 26 in der Bundesliga - insgesamt 41 Treffer schießt der deutsche Nationalspieler für den FC Bayern © Getty Images

Die Münchner werden trotz der Gomez-Tore in drei Wettbewerben ausgeknockt. Borussia Dortmund holt sich die Meisterschaft und schlägt Bayern im Pokalfinale 5:2. Im Champions-League-Endspiel gegen Chelsea erlebt Gomez das Trauma im "Finale dahoam" © Getty Images

Ein Jahr später feiern die Münchner die Auferstehung durch das Triple. Gomez wird zu Saisonbeginn durch eine Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen, gegen Ende der Hinrunde kommt er zurück. Jupp Heynckes setzt ihn aber dosierter ein. In 32 Saisonspielen schießt der Stürmer dennoch 19 Tore © Getty Images

Als Pep Guardiola als Bayern-Coach feststeht wird die Verpflichtung als Coup gefeiert. Für Gomez ist schnell klar: Seine Zeit beim FC Bayern ist vorbei © Getty Images

Er wechselt in die Serie A zum AC Florenz. Bei der Fiorentina beginnt er gut, doch dann ... © Getty Images

... schlägt das Verletzungspech wieder zu. Der Stürmer muss in seiner ersten Saison viele Spiele seiner Mannschaft wegen Knieverletzungen von der Tribüne aus verfolgen. Er kann nur neun Mal in der Liga auflaufen © Getty Images

Auch seine zweite Saison in Italien ist aufgrund von Verletzungen durchwachsen. Gomez wird zwar zum Kapitän von Florenz, doch so richtig kommt er nicht in Tritt © Getty Images

Im Sommer 2015 verleihen die Italiener Gomez in die Türkei. Bei Besiktas Istanbul schlägt Gomez voll ein © Getty Images

Er wird mit 26 Treffern Torschützenkönig, holt die Meisterschaft - und geht dann wieder. Die Türken hätten Gomez gerne behalten, doch die politische Lage wird dem deutschen Nationalspieler nach dem missglückten Putschversuch zu gefährlich © Getty Images

In Wolfsburg findet Gomez eine neue Heimat. Der gebürtige Schwabe spielt aber nicht mehr um Meisterschaften, sondern gegen den Abstieg © Getty Images

Mit 17 Toren - eins davon in der Relegation gegen Braunschweig - rettet Gomez den VfL Wolfsburg vor dem Absturz © Getty Images

Gomez fällt immer wieder mit klaren Worten auf, beschreibt das Niveau in der Bundesliga kritisch: "Viele Spiele sind mehr Gemurkse als sonst was" © Getty Images

In der aktuellen Saison läuft es für Gomez beim VW-Klub nicht rund. Nur ein Tor gelingt ihm in der Hinrunde. Dann der Hammer ... © Getty Images

