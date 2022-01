Bundesliga: FC Bayern darf auf mehr Zuschauer hoffen

Söder kündigt neue Perspektive für Fans an © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der FC Bayern darf schon bald auf mehr Zuschauer hoffen. Ministerpräsident Markus Söder kündigte entsprechende Corona-Lockerungen an.

