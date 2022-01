Hamilton, Djokovic und Williams setzen auf vegane Ernährung - geht das im Leistungssport?

Im Jahr 2019 habe er sogar fünf Kilogramm zulegt – und das bei einer voll veganen Ernährung. Die Vorteile seien laut Hamilton immens: Er habe klarere Haut, ein stabileres Energieniveau und eine fokussiertere Denkweise. „Ich kann nicht in Worte fassen, wie viel besser ich mich fühle“, machte der WM-Zweite der abgelaufenen Saison deutlich.

Hamilton: Umweltschutz durch vegane Ernährung

Doch Hamilton treiben nicht nur gesundheitliche Gesichtspunkte an. Dem Mercedes-Piloten geht es in erster Linie um den Schutz der Umwelt. „Die vegane Ernährung ist der einzige Weg, unseren Planeten wirklich zu retten“, schrieb der 36-Jährige 2019 bei Instagram.

Im Interview mit BBC führte er seine Gedanken noch weiter aus. „Was die Menschheit der Welt antut... Die Menge an Treibhausgasen, die von der Masse an Kühen produziert wird, ist einfach unglaublich. Man sagt, es ist mehr als alle Autos und Flüge zusammen, das ist verrückt. Das möchte ich nicht unbedingt unterstützen und ein gesünderes Leben führen.“

Djokovic ernährt sich pflanzenbasiert

Tennis-Star Novak Djokovic ernährt sich ebenfalls pflanzenbasiert. „Ich glaube, dass das der Grund ist, warum ich so gut regeneriere. Ich habe keine Allergien mehr und das gefällt mir“, sagte der Weltranglistenerste.

In seinem Buch „Serve to Win“ schreibt er, dass er auf Bohnen, Nüsse, Samen, Kichererbsen, Linsen und gesunde Öle setzt. Für Djokovic sei es mehr als eine Diät, „es ist ein Lebensstil. Es ist etwas, auf das ich wirklich stolz bin.“

Ähnlich wie Hamilton verfolge er mit seiner Ernährung auch ethische Ziele: „Das Schlachten von Tieren und die Landwirtschaft und alles andere, das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf den Klimawandel“, so der 20-fache Grand-Slam-Sieger.

Williams wegen Autoimmunerkrankung vegan

Die Gründe für eine Ernährungsumstellung können vielfältig sein. Venus Williams verzichtet beispielsweise aufgrund einer Autoimmunerkrankung auf Fleisch, Milchprodukte und Co. – und das mittlerweile seit zehn Jahren. „Ich wollte meine Leistungsfähigkeit auf dem Court erhalten. Nachdem ich damit begonnen hatte, habe ich mich in das Konzept verliebt, meinen Körper bestmöglich durch rohes veganes Essen zu versorgen“, sagte die Tennis-Olympiasiegerin dem Health Magazine .

Gegenüber insider.com erklärte die US-Amerikanerin, dass sie gegen die Autoimmunerkrankung Sjögren-Syndrom zwar eine Menge Medikamente einnehmen könne, das aber nicht wolle. „Daher ist es ein Geschenk des Himmels, dass ich durch meine Ernährung so viel wie möglich kontrollieren kann.“

Studien zeigen: kein Nachteil durch vegane Ernährung

Allerdings muss die pflanzliche Ernährung ausgewogen sein und kommt nicht komplett ohne Ergänzungsmittel aus. Das Vitamin B12 erhält der Körper in ausreichender Menge nur aus tierischen Lebensmitteln, hier muss mit Präparaten nachgebessert werden.

Ausgewogene Ernährung ist entscheidend

Laut Professor Dr. David C. Nieman seien „alle Arten von Ernährung mit der Leistungsfähigkeit vereinbar.“ Der US-Amerikaner hat an der Appalachian State University in North Carolina/USA die Erholungsphase von Athleten nach 90-minütiger starker Belastung untersucht, die entweder Erbsen- oder Molkeproteine zu sich genommen haben.