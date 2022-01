7er-Rugby: Deutschland überrascht Mitfavorit Australien bei World Series

Die deutsche 7er-Rugby-Nationalmannschaft hat in der World Series für eine große Überraschung gesorgt.

Das Team von Bundestrainer Damian McGrath rang Mitfavorit Australien am Freitag zum Auftakt im spanischen Malaga mit einer starken Leistung ein 12:12 ab.

Im zweiten Gruppenspiel trifft das Wolfpack am Nachmittag (16.50 Uhr) auf Irland.

Hempel gleicht für Deutschland aus

Dritter Gegner des deutschen Teams ist am Samstag um 12.11 Uhr Japan. Nur die besten beiden Mannschaften qualifizieren sich für das Viertelfinale.

Deutschland war erst vor wenigen Wochen als Nachrücker für Neuseeland ausgewählt worden. Die All Blacks verzichten wegen der Corona-Pandemie auf die Teilnahme an den Turnieren in Malaga und Sevilla, für das die deutsche Auswahl erneut eingeladen wurde.