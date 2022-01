Formel 1: „Vieles ist Fake“ - Kimi Räikkönen rechnet mit der Formel 1 ab

Kimi Räikkönen lässt in einem Interview kein gutes Haar an der Formel 1. Er sei froh, das Business jetzt hinter sich lassen zu können.

Formel 1: „Vieles ist Fake“

„Vieles, was hier so abgeht, ist Fake. Es ist gut, draußen zu sein. Mental tut es sehr gut, diesen ganzen Sch*** hinter sich zu lassen“, hatte der Weltmeister von 2007 in dem Interview gesagt, das schon vor seinem letzten Rennen im vergangenen Jahr in Abu Dhabi geführt, aber erst jetzt veröffentlicht wurde.