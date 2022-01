Bundesliga: Fünf Trainer unter Druck

MARCO ROSE (Borussia Dortmund/Tabellenplatz 2): Der Freitag war für Marco Rose mal wieder Murmeltiertag. In ganz regelmäßigen Abständen sitzt er da auf dem Podium und muss zu erklären versuchen, warum seine Mannschaft nach starken bis exzellenten Leistungen Totalausfälle produziert. "Unsere Aufgabe ist, es als Mannschaft zu schaffen, diese Klischees nicht ständig zu bedienen", forderte er. "Die Abstände größer werden zu lassen, in denen wir unsere Fans enttäuschen."

ADI HÜTTER (Borussia Mönchengladbach/Tabellenplatz 12): Adi Hütter befindet sich im Krisenmodus. Nach sechs Niederlagen in den vergangenen acht Spielen einschließlich der Pokal-Blamage beim Zweitligisten Hannover 96 sieht der Österreicher "die schwierigste Situation in meiner 13-jährigen Tätigkeit".

Angst um seinen Job vor dem schweren Spiel gegen Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat er aber nicht. "Ich spüre sehr viel Vertrauen innerhalb des Vereins", betonte der 51-Jährige. Hütter weiß aber auch, "dass wir so schnell wie möglich aus dieser Situation rauskommen müssen". Max Eberl konnte Fragen nach Hütters Zukunft am Freitag nicht beantworten: Der Sportdirektor fehlte auf der Pressekonferenz wie schon beim Spiel in Hannover (0:3) erkrankt.