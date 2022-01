Bei Wahl zum Präsidenten: Neuendorf will Ullrich als Generalsekretärin behalten

Frankfurt am Main (SID) - Präsidentschaftskandidat Bernd Neuendorf will bei erfolgreicher Wahl beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) weiter auf Heike Ullrich als Generalsekretärin bauen. Nach intensiven Gesprächen über "die künftige Ausrichtung des Verbandes und Wege zu einem neuen Miteinander im Fußball" sei er "fest davon überzeugt, dass Heike Ullrich aufgrund ihres Wissens, ihrer sozialen Kompetenz und ihrer hohen Akzeptanz im DFB-Ehren- und Hauptamt eine hervorragende Generalsekretärin wäre, die dem Verband guttäte", sagte der bisherige Chef des Landesverbandes Mittelrhein dem Sport-Informations-Dienst.

Sie habe bereits in ihrer Funktion als stellvertretende Generalsekretärin "in der DFB-Zentrale, aber auch in den Landesverbänden und durch zahlreiche Vereinsvertreter großen Rückhalt und engagierte Unterstützung erfahren", führte Ullrich aus: "Das motiviert mich sehr. Nun hat für mich in den nächsten Wochen die weitere Vorbereitung des DFB-Bundestags höchste Priorität."