Handball-EM 2022: EHF nennt Konsequenzen für Deutschland bei Rückzug

DHB-Team scheitert an Spaniens Torhüter

Am Donnerstag gab es für das deutsche Team zwar eine Atempause im Corona-Wahnsinn bei der Handball-EM - dennoch ist die Lage weiter angespannt.

Zum Auftakt der Hauptrunde gegen Spanien fehlten beim 23:29 schon 12 Spieler , die sich aufgrund einer Corona-Infektion in Quarantäne befinden. Elf der ursprünglich 17 nominierten Stars sowie der nachgerückte Hendrik Wagner fehlen Bundestrainer Alfred Gislason. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Sollte es so kommen, stünde der deutsche Handball wieder vor einer schweren Situation - wie der Weltverband EHF am Freitagmorgen deutlich gemacht hat.

EM: Teams droht bei Rückzug eine Sperre

EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner erläuterte in einer Medienrunde vor dem heutigen Spieltag, bei dem Deutschland gegen Norwegen wieder im Einsatz ist: „Ein Ausscheiden aus dem Turnier hätte nach unserem Rechtssystem eine Sperre der Nation bedeutet, also keine Teilnahme an einer WM-Qualifikation und schwierige Umstände hinsichtlich der EM 2024.“ (Handball-EM 2022: Deutschland - Norwegen ab 20.15 Uhr im LIVETICKER)