FC Bayern: Sohn von Hasan Salihamidzic befördert

Die zweite Mannschaft des FC Bayern bereitet sich auf den Restart in der Regionalliga vor. Mit dabei: Hasan Salihamidzics Sohn Nick.

Nach SPORT1 -Informationen rückt Hasan Salihamidzics Sohn Nick von der U19 in die U23 des FC Bayern auf.

Der 18-Jährige ist seit dem Trainingsauftakt der Bayern-Amateure am 10. Januar an der Säbener Straße dabei, schuftet unter der Leitung von Bayern-Ikone Martin Demichelis. Dauerhaft? Das ist zumindest der Plan!

Der Rechtsverteidiger soll bei der Mission Wiederaufstieg in die 3. Liga mithelfen. Die zweitplatzierten Münchner liegen vier Zähler hinter Spitzenreiter Bayreuth. In einem Monat geht es in der Regionalliga Bayern wieder los.