Völkerrechtler rät Athleten davon ab, Menschenrechtslage in China zu thematisieren

Völkerrechtler Hanno Schedler rät den Athleten davon ab, sich bei Olympia in Peking kritisch zu den Menschenrechtsverletzungen zu äußern.

Völkerrechtler Hanno Schedler rät den Athletinnen und Athleten davon ab, sich bei den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Januar) kritisch zu den Menschenrechtsverletzungen im Gastgeberland zu äußern. "Man muss ja inzwischen befürchten, dass die chinesische Regierung das sanktionieren würde", sagte der Referent für Genozidprävention und Schutzverantwortung von der Gesellschaft für bedrohte Völker im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID).

"Deswegen wäre meine Bitte an die Athletinnen und Athleten, diese Bühne nicht unbedingt zu benutzen, um die Menschenrechtslage zu thematisieren", fügte Schedler hinzu und nahm den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) in die Pflicht: "Meine Forderung an den DOSB ist ein klares Bekenntnis dazu, dass Menschenrechte unteilbar sind", sagte Schedler.