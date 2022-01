Handball-EM 2022: Schuh-Panne bei Paul Drux - Kretzschmar klärt auf

Zu passiv in der Defensive, zu wenig Gefahr in der Offensive: Die durch den massiven Corona-Ausbruch im eigenen Team geschwächte DHB-Mannschaft konnte dem EM-Titelverteidiger nichts anhaben - und es passte ins Bild, dass Rückraumspieler Paul Drux kurz vor Spielende auch eine kuriose Schuh-Panne unterlief.

Drux rutscht aus

Erst in der Wiederholung wurde deutlich, was der Grund für seinen Ausrutscher gewesen ist: Die Sohle hatte sich von seinem Schuh gelöst - eine Materialpanne, deren Anblick viele Zuschauer verwunderte, beim Gedanken an den Aufwand, den die milliardenschweren Ausrüster-Marken bei den modernen Sportschuhen heutzutage betreiben. „So was hab ich in 25 Jahren Handball noch nie gesehen“, lautete eine plaktive Zuschauer-Reaktion auf Twitter.