Kleber verliert mit den Mavs gegen den Angstgegner

Frankfurt am Main (SID) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber hat mit den Dallas Mavericks erneut gegen Angstgegner Phoenix Suns verloren. Die Mavs kassierten trotz langer Führung mit dem 101:109 doch noch die neunte Niederlage in Serie gegen die Suns. Kleber zeigte dabei eine durchwachsene Leistung. Dem 29-Jährigen gelangen in 27:08 Minuten Spielzeit bei schwacher Quote neun Punkte, dazu steuerte er fünf Rebounds, vier Assists und einen Block bei.