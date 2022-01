3. Liga: 1. FC Magdeburg – TSV Havelse (Sonntag, 15:00 Uhr)

Havelse bekommt es am Sonntag mit einem Team zu tun, dessen jüngste Auftritte von Erfolg gekrönt waren. Am letzten Samstag holte Magdeburg drei Punkte gegen den Sport-Club Freiburg II (3:2). Der TSV Havelse erntete am letzten Spieltag nichts und ging mit 0:1 als Verlierer im Duell mit dem MSV Duisburg hervor. Im Hinspiel hatte der 1. FC Magdeburg die Nase vorn und verbuchte einen 3:1-Sieg.