Bundesliga: RB Leipzig – VfL Wolfsburg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Entgegen dem Trend – der VfL schafft in den letzten acht Spielen nicht einen Sieg – soll für den Gast im Duell mit Leipzig wieder ein Erfolg herausspringen. Letzte Woche gewann RB gegen den VfB Stuttgart mit 2:0. Damit liegt RB Leipzig mit 28 Punkten jetzt im vorderen Teil der Tabelle. Zwar blieb Wolfsburg nun seit acht Partien ohne Sieg, aber gegen Hertha BSC trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis. Im Aufeinandertreffen beider Kontrahenten in der Hinrunde hatte der VfL Wolfsburg denkbar knapp beim 1:0 die Oberhand behalten.

Der VfL holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Gegenwärtig rangiert Wolfsburg auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Ausbeute der Offensive ist beim VfL Wolfsburg verbesserungswürdig, was man an den erst 17 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Sechs Siege und drei Remis stehen zehn Pleiten in der Bilanz des VfL gegenüber.