Rallye Monte Carlo: Frühes Duell zwischen Ogier und Loeb

Die Rallye-WM ist mit einem Duell ihrer französischen Teilzeit-Stars in die neue Saison gestartet. Serienweltmeister Sebastien Ogier lag beim Auftakt am Donnerstagabend in Monte Carlo knapp vor Rekordchampion Sebastien Loeb - im weiteren Verlauf des Jahres wird es diesen Zweikampf wohl nicht mehr geben. Weltmeister Ogier (38) geht für Toyota nur noch bei ausgewählten Rallyes an den Start, Loeb (47) hat vorerst nur für die Monte gemeldet.