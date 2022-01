Handball-EM: Kantersieg für Norwegen - auch Schweden gewinnt

In der Hauptrundengruppe 2 haben somit nun vier Teams 2:2 Punkte auf dem Konto: Deutschland, Schweden, Norwegen und Russland. Spanien führt das Klassement nach dem 29:23 gegen die DHB-Auswahl an (4:0), Polen ist Schlusslicht (0:4).

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) trifft bereits am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) auf die Norweger um den Kieler Starspieler Sander Sagosen. Schweden ist am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) dritter Hauptrundengegner der deutschen Mannschaft, gegen Russland tritt das DHB-Team zum Abschluss der zweiten Turnierphase am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF) an.