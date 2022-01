FC Chelsea: Vier Ligaspiele ohne Sieg - Was ist mit der Tuchel-Elf los?

Der Marokkaner erzielte in der 28. Minute mit einem abgefälschten Schuss die Führung für den FC Chelsea im Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion. Doch Jubel wollte beim 28-Jährigen nicht aufkommen. (Alle News und Hintergründe zur Premier League)

Lediglich die angelaufenen Mitspieler, die ihn feiern wollten, hinderten Ziyech daran, direkt zur Mittellinie zurückzulaufen. Ein Lächeln? Fehlanzeige. Auch mit Halbzeitpfiff besserte sich die Laune des Torschützen nicht. Auf dem Weg in die Kabine diskutierte er energisch mit Mitspieler Romelu Lukaku, was der eine oder andere in verschiedenen Situationen besser hätte machen können. (DATEN: Tabelle der Premier League)