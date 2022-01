Hoffenheim: Bayern-Schreck Mijat Gacinovic auf dem Abstellgleis

Besondere Momente der neueren Vereinsgeschichte von Eintracht Frankfurt sind eng mit Mijat Gacinovic verbunden. 2016 rettete der Serbe den Klub mit Tor und Vorlage in der Relegation vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga.

Und am 19. Mai 2018? Da nahm er in der Nachspielzeit eine weite Reise auf sich und wurde zum vielumjubelten Helden am Main.