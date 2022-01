Handball-EM 2022: Die Einzelkritik des DHB-Teams gegen Spanien

Das DHB-Team hat das erste Spiel in der Hauptrunde gegen Spanien verloren. Viele Spieler enttäuschen. Die Einzelkritik.

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den Auftakt in die Hauptrunde verpatzt. Gegen Spanien verlor sie mit 23:29 .

Dabei tat sich das DHB-Team vor allem im Angriff enorm schwer und scheiterte immer wieder am gut aufgelegten spanischen Keeper Gonzalo Pérez de Vargas. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Handball-EM)

Die deutschen Spieler in der SPORT1 -Einzelkritik.

TOR:

AUSSEN:

Rune Dahmke: Wurde in der ersten Hälfte offensiv kaum eingebunden. Seinen einzigen Treffer erzielte er nach einem Einlaufen an den Kreis (21.). SPORT1-Note: 3,5

Patrick Zieker: Der mit Rebmann letzte Nachrücker, der erst am Mittwoch eingetroffen war, kam nach der Pause und lieferte eine blitzsaubere Leistung ab. Vier Tore bei vier Versuchen können sich sehen lassen. Bester deutscher Torschütze! SPORT1-Note: 1,5

RÜCKRAUM:

Julian Köster: Fing nach der Glanzleistung gegen Polen erneut stark an mit zwei Toren und schönen Anspielen an den Kreis. Danach leistete er sich wie das restliche Team zu viele Fehler in der Offensive und bezahlte Lehrgeld. SPORT1-Note: 4