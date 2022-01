FIFA Mobile startet in die neue Saison

FIFA 22 erscheint am 18. Januar auch auf den mobilen Endgeräten © EA

FIFA 22 könnt ihr bald nicht nur auf Konsolen oder PC spielen, sondern auch auf dem Smartphone. Die FIFA Mobile Veröffentlichung steht nämlich schon in den Startlöchern.

FIFA Mobile – Ultimate Team, Stars & mehr

Auch in FIFA 22 ist Ultimate Team wieder der beliebteste Spielmodus überhaupt. In FIFA Mobile müsst ihr ebenfalls nicht auf diesen Klassiker verzichten, denn selbst hier könnt ihr euch das ultimative Team zusammenstellen. Über 15.000 Spieler aus mehr als verschiedenen 600 Vereinen stehen euch dazu zur Verfügung. Von Stars wie Kylian Mbappé oder Christian Pulisic bis hin zu Vereinen wie Real Madrid oder Manchester City ist alles mit von der virtuellen Partie.

Wem das nicht zusagt, der kann ganz einfach in Echtzeit gegen seine Freunde antreten. Dazu soll auch noch einiges am Gameplay überarbeitet und verbessert worden sein. Publisher EA verspricht eine frische Grafik, eine neue Geräuschkulisse sowie eine rasantere Fußball-Action. Ob Dribblings im Endeffekt wirklich einwandfrei funktionieren oder Pässe millimetergenau an den Mann gebracht werden können, bleibt abzuwarten.