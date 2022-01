Ousmane Dembélé: Zoff-Aus beim FC Barcelona könnte BVB Millionen bringen!

Das ist für Borussia Dortmund eine gute Nachricht. Denn bei einem Dembélé-Transfer im Januar klingelt es in der schwarzgelben Vereinskasse.

BVB winken weitere fünf Millionen Euro

Wenn Dembélé die Katalanen im Winter und damit vor Ende seines Vertrags verlässt, gehen noch einmal weitere fünf Millionen Euro an den deutschen Pokalsieger der vergangenen Saison.

Insgesamt beträgt die Ablösesumme für Dembélés Wechsel im Jahr 2017 dann also sogar 148 Millionen Euro!

Dembélé-Berater machte Barca Vorwürfe

Lange Zeit war unklar, ob der 24-Jährige bei Barca bleibt, es gab verbale Scharmützel, die zunehmend einer Schlammschlacht ähnelten. Unter anderem warf Dembélés Berater Moussa Sissoko dem Klub via RMC Sport vor, sich vor Verhandlungen zu drücken.

Am Donnerstag war die Geduld bei den Vereinsoffiziellen endgültig erschöpft, Sportdirektor Mateu Alemany bereitete dem Hickhack mit eindeutigen Aussagen ein Ende.

Barca habe zuvor unterschiedliche Angebote unterbreitet und alles dafür getan, dass Dembélé über sein derzeitiges Vertragsende im Sommer 2022 hinaus in Barcelona bleibe.

„Wir haben vor fünf Monaten die Verhandlungen mit seinen Beratern begonnen. Seither gab es einen beständigen Austausch, in dem die Position des Vereins immer war, dass wir gerne mit ihm verlängern möchten“, erklärte Alemany. Alle Bemühungen aber blieben letztlich erfolglos.

Xavi setzte Dembélé unter Druck

Bereits am Mittwoch hatte Barca-Coach Xavi klargestellt: „Entweder er verlängert oder wir werden einen Ausweg für ihn suchen.“ Kurz darauf berichteten spanische Medien bereits, Dembélé werde am Donnerstagabend nicht zum Kader für das Pokalspiel bei Athletic Bilbao gehören. (Copa del Rey: Athletic Bilbao - FC Barcelona ab 21.30 Uhr im LIVETICKER)