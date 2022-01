Anzeige

FIFA 22: Bestes Team der Welt? Trymacs baut 70 Mio-Squad FIFA 22: Trymacs kauft das beste Team der Welt

Trymacs gilt als einer der erfolgreichsten Twitch-Streamer Deutschlands © Trymacs/Instagram

Marc Engelbrecht

Ultimate Team bietet FIFA-Spielern die Möglichkeit, ihr persönliches Dream Team zu bauen. Twitch-Streamer Trymacs hat diesen Wunsch nun Realität werden lassen.

Jeder Gelegenheitsspieler kennt diesen Moment. Man möchte lediglich eine gemütliche Runde Ultimate Team daddeln. Am besten relativ entspannt und ohne Druck, gewinnen zu müssen. Vor allem als Casual sollte das auf niedrigerem Niveau in FUT eigentlich möglich sein. Also wird der Division-Rivals-Modus gestartet, die eigene Mannschaft einsatzbereit gemacht und sich in die Zocker-Haltung begeben. Sobald ein passender Gegner gefunden wurde, kann das Match beginnen.

Doch dann der große Schock. Ein Pay-to-Win-Team erscheint auf dem Bildschirm. Auch wenn die Ladezeiten durch die neue Konsolengeneration deutlich verkürzt wurden, bleibt genügend Zeit, um in Ehrfurcht zu erstarren. Symptome wie geweitete Augen oder ein leises „Alter“ treten in diesem Augenblick gehäufter auf. Besonders wenn der Gegenüber nicht nur ein gutes, sondern die beste Startelf der Welt sein Eigen nennt.

Trymacs zeigt sein 70 Millionen FUT-Squad

In diesem Fall handelt es sich beim Kontrahenten um niemand geringeren als Twitch-Streamer Trymacs. Der 27-Jährige hat nach eigener Aussage bereits über 26.000 Euro in den aktuellen Ableger der Fußballsimulation gesteckt. Ein teurer Spaß, aber für den Content Creator ebenfalls eine Investition. Insgesamt 70 Millionen Münzen hat das „Dream Squad“ auf der PlayStation 5 am Ende gekostet.

In der engen Variante der 4-1-2-1-2-Formation, schickt der Deutsche seine Mannschaft ins Rennen. Aktuell befindet er sich in Division 5, steigt aber rasch auf. Beim Weg bis an die Spitze hilft ein Team aus Prime Icons sowie den besten Versionen der aktiven Profis ungemein. Nicht nur aufgrund der Qualität der einzelnen Karten, sondern mehr noch der mentale Aspekt spielen dabei eine Rolle.