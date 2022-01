DFB-Pokal: Felix Neureuther lost Viertelfinale aus

Felix Neureuther wird die Viertelfinalpartien im DFB-Pokal auslosen. Sorgt der ehemalige Ski-Star dafür, dass Überraschungsteams in das Halbfinale einziehen?

Der ehemalige Ski-Star Felix Neureuther zieht die Paarungen für das Viertelfinale des DFB-Pokals. Die Auslosung findet am 30. Januar (19.15 Uhr/ARD) statt.

Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag bekannt. Ziehungsleiter ist DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Die Viertelfinals werden am 1. und 2. März ausgetragen, das Halbfinale findet am 19. und 20. April statt. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 21. Mai.