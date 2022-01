WWE-Legende Rey Mysterio ist der Coverstar von WWE2k22

Rey Mysterio ist der Coverstar von WWE 2k22

Mysterio, der dieses Jahr sein 20. Jubiläum als WWE-Wrestler feiert, ist dabei sinnbildlich für den Restart der Reihe. Rey selbst hatte in seiner Karriere mehrere WWE-Pausen eingelegt. Genauso tat dies auch die WWE 2K-Spielereihe. Nachdem das Spiel WWE 2k20 vor über zwei Jahren desaströse Bewertungen erhielt und Fans unzufrieden zurückließ , entschied man sich im Hause 2K dazu den jährlichen Veröffentlichungstakt auszusetzen und anstatt die Spielreihe im Herbst 2020 mit WWE 2k21 fortzuführen, das spaßige Kampfspiel WWE 2K Battlegrounds als Ersatz zu veröffentlichen.

Rey Mysterio erklärte, wie glücklich und stolz er darüber ist, es auf das Cover eines Videospiels geschafft zu haben. Für ihn sei es immer ein Glücksmoment, wenn Fans zu ihm kommen und ihm erzählen, dass sie in 2K-Videospielen am liebsten mit seinem Charakter antreten.

Spieler erlebt die Karriere von Rey Mysterio

Insbesondere rückte Rey sein Match gegen seinen besten Freund und viel zu früh verstorbenen Eddie Guerrero bei Wrestlemania 21 und das Match bei der Tributshow zu Guererros Tod gegen Shawn Michaels in den Fokus. Diese Momente seien in seiner Karriere ganz besonders gewesen.

WWE 2k22 verspricht große Neuerung

Der neueste Teil der WWE 2K-Reihe geht am 11. März 2022 mit einer umgestalteten Gameplay-Engine, neuer Steuerung, beeindruckender Grafik und brandneuen Spielmodi an den Start

Mit diesen einleitenden Worten in der Pressemitteilung baut 2K-Games die Vorfreude bei Fans auf und sorgt für Hoffnung, dass die nötigen Änderungen bei 2k22 umgesetzt werden.

Neben dem wiederkehrenden Showcase Modus, in dem 2K neue Features und Updates verspricht, wirbt man mit folgenden Attraktionen

- MyGM: Dieser Modus kehrte zu WWE-Spielen zurück. Hier übernimmt der Spieler die Arbeit eines General Managers und muss die eigene Show so erfolgreich wie möglich gestalten.

- MeineFRAKTION: In dieser Neuerung kann man Wrestler beliebig zu eigenen Gruppierungen zusammenschließen.

WWE 2k22 erscheint am 11. März 2022

Das Videospiel wird am 11. März 2022 für die PlayStation 4 & 5, die XBOX One und Series X/S sowie PC veröffentlicht. Der Vorverkauf startet bereits am 20. Januar 2022.