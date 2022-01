Anzeige

Biathlon-Weltcup Antholz: Einzel der Männer Heute LIVE im TV, Stream, Ticker Antholz-Auftakt mit Kühn-Comeback

Johannes Kühn kehrt nach seiner Zwangspause in Antholz in den Biathlon-Weltcup zurück © Imago

SPORT1

Der bisher einzige deutsche Saisonsieger Johannes Kühn feiert in Antholz sein Comeback im Biathlon-Weltcup. Das Thema Corona bleibt allgegenwärtig.

Mit Rückkehrer Johannes Kühn, dem bisher einzigen deutschen Sieger in dieser Saison, gehen die deutschen Biathleten in die Olympia-Generalprobe beim Weltcup in Antholz.

Nach seinem positiven Coronatest in der vergangenen Woche ist der 30-Jährige wieder mit dabei und soll am Donnerstag im Einzel, am Samstag im Massenstart sowie am Sonntag in der Staffel an den Start gehen. (DATEN: Der Weltcup-Kalender im Biathlon)

Zum Auftakt im Einzel sind neben Kühn und Benedikt Doll, der zuletzt als Zweiter im Sprint von Ruhpolding überzeugte, auch David Zobel, Philipp Horn, Lucas Fratzscher und Justus Strelow als deutsche Starter vorgesehen. Erik Lesser und Philipp Nawrath fehlen in Antholz dagegen komplett.

So können Sie den Biathlon-Weltcup in Antholz LIVE im TV & Stream verfolgen:

TV: ARD/ZDF, Eurosport

Stream: Sportschau/ZDF Sport, Eurosport Player, DAZN

Ticker: Biathlon Liveticker auf SPORT1.de

Biathlon in Antholz: Hoffen auf Kühn und Doll

In der Weltcup-Gesamtwertung liegen Kühn (279 Punkte) und Doll (272) vor den Wettbewerben in Südtirol als bestplatzierte Deutsche auf den Rängen 13 und 14, zumindest die Top 10 sind für beide halbwegs in Reichweite. (DATEN: Der Stand im Biathlon-Gesamtweltcup)

Mit deutlichem Vorsprung an der Spitze rangiert der Franzose Quentin Fillon Maillet (581), seine ersten Verfolger sind Sebastian Samuelsson (484) aus Schweden und Emilien Jacquelin (Frankreich/470)

Immer im Hinterkopf haben die deutschen Stars mit Blick auf die anstehenden Olympischen Spiele in Peking allerdings auch das Thema Corona.

Biathlon Weltcup: Lesser und Co. sorgen sich wegen Corona

„Jetzt kannst du dir keine Quarantäne mehr leisten“, hatte Lesser zuletzt betont. Auch Doll macht sich laufend Gedanken über eine mögliche Infektion, es beschäftige einen „immer“ und sei „ziemlich ermüdend“.

„In erster Linie ist das Ziel, dass jeder gesund dorthin kommt“, sagte Nawrath mit Blick auf Peking. Die Sportler könnten jetzt nur versuchen, „locker zu bleiben und einen gewissen Humor zu behalten“.

Biathlon Heute LIVE: Weltcup-Rennen in Antholz am Wochenende im Überblick:

Donnerstag, 20.01.2022

Freitag, 21.01.2022

Samstag, 22.01.2022

Sonntag, 23.01.2022

Biathlon-Frauen weiter ohne Preuß

Sportliche Sorgen bereiten derzeit vor allem die deutschen Frauen, bei denen ein Comeback von Top-Athletin Franziska Preuß weiter ungewiss ist.

„Ein gewisses Fragezeichen besteht noch bei Franziska Preuß. Wir werden von Tag zu Tag entscheiden, wie die Belastungsmöglichkeiten sind“, sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter des deutschen Biathlon-Teams, vor der Olympia-Generalprobe in Antholz.

Beim Weltcup in Südtirol von Donnerstag bis Sonntag fehlt die 27-Jährige nach wie vor, ihr letztes Rennen bestritt Preuß vor fünfeinhalb Wochen in Hochfilzen.

Herrmann und Voigt in Antholz nur im Massenstart

In ihrer Abwesenheit startet Denise Herrmann genauso wie Vanessa Voigt ausschließlich im Massenstart am Sonntag. Außerdem sind Franziska Hildebrand, Marion Wiesensarter, Janina Hettich, Anna Weidel und Sophia Schneider mit dabei.

Gerade bei den Frauen waren ohne Preuß und die zuletzt formschwache Herrmann die Leistungen ausgeblieben. Doch es helfe „ja nichts“, sagte Bundestrainer Mark Kirchner: „Man muss Ruhe bewahren.“

Nach dem Weltcup steht in Antholz noch ein Höhentrainingslager an, bevor das DSV-Team am 31. Januar von Frankfurt zu den Winterspielen nach Peking (4. bis 20. Februar) fliegt.

