Handball-EM 2022: Zwei Corona-Fälle bei Deutschland-Gegner Spanien

Das deutsche Nationalteam ist am Tag des Spiels gegen Spanien diesmal von neuen Corona-Fällen verschont geblieben - dafür hat es nun den Gegner erwischt.

Der frühere Kieler Bundesliga-Profi Joan Canellas und sein junger Rückraumkollege Ian Tarrafeta sind positiv getestet worden, wie der spanische Verband am frühen Donnerstagnachmittag mitteilte. ( Handball-EM: Deutschland - Spanien ab 18 Uhr im LIVETICKER )

Kein neuer Corona-Fall bei Deutschland

Die beiden seien in „gutem Gesundheitszustand" und würden die obligatorische Quarantänezeit absolvieren, heißt es in der Mitteilung. Bei allen anderen Akteuren sei der PCR-Test negativ ausgefallen und sie könnten an dem Spiel teilnehmen.