Sturzopfer Ferstl "ziemlich mitgenommen" - aber startbereit

Josef Ferstl wird am Wochenende wieder starten © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Die Nase blutig, der Rücken "ziemlich mitgenommen" - doch Josef Ferstl kämpft sich durch. Der Kitzbühel-Sieger von 2019 wird nach seinem schweren Trainingssturz auf der Streif bei den Abfahrten am Freitag und Sonntag in Österreichs Ski-Mekka an den Start gehen.