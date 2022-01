Bundesliga: Max Kruse von Union Berlin bei "Schlag den Star" - Corona-Pause macht's möglich

Im DFB-Pokal gerade mit Union Berlin Hertha BSC rausgeschmissen , in der Bundesliga auf Platz fünf und damit wieder auf Kurs Europa - es läuft für Max Kruse.

Doch nicht nur sportlich unterhält der Ex-Nationalspieler die Massen, auch in den Sozialen Medien ist er ein echtes Phänomen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

So zeigt er sich bei Instagram seinen fast 400.000 Followern näher als viele andere Fußball-Stars, gibt sich nahbar und hat dadurch schon Kult-Status erreicht.

„Schlag den Star“: Kruse vs. Lau

Schon bald gibt es den 33-Jährigen auch in ungewohnter Rolle im TV zu sehen.

Am 29. Januar tritt Kruse bei „Schlag den Star“ auf Pro7 an. (BERICHT: Warum Corona die Bundesliga zur Pause zwingt)

Dort wird er sich mit Schauspieler und BVB-Fan Frederick Lau (4 Blocks) in bis zu 15 Kategorien messen.

Eigentlich wäre eine Teilnahme an einer Live-Show für einen Bundesliga-Fußballer am Samstagabend ja eher schwierig - gerade am 29. hat Kruse aber gut Zeit.