FIFA plant neues Regelwerk für Leihgeschäfte

Frankfurt am Main (SID) - Der Fußball-Weltverband FIFA plant strengere Bestimmungen für die Leihgabe von Spielern. Vor allem die Anzahl und die Dauer von Leihgeschäften sollen beschränkt werden. Die neuen Regeln werden dem FIFA-Council bei der nächsten Sitzung vorgelegt und sollen am 1. Juli in Kraft treten. Das teilte der Weltverband am Donnerstag mit.