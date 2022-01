Mihambo sprintet in Berlin und springt in Düsseldorf

Auf dem Weg zu den deutschen Meisterschaften (26./27. Februar) testet Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo (27) in Berlin und Düsseldorf ihre Form. Am 4. Februar wird Deutschlands Sportlerin des Jahres beim Hallen-ISTAF in Berlin über 60m am Start sein, am 20. Februar tritt Mihambo in Düsseldorf im Weitsprung an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bekannt.