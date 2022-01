Schalke 04: Dimitrios Grammozis reagiert mit Humor auf Falschmeldung zu Entlassung

Führt Grammozis Schalke 04 zurück in die Bundesliga?

Grammozis stand schon öfter in der Kritik, weil Schalke in der Zweiten Liga in der Hinrunde lange den eigenen Ansprüchen hinterher lief. Das enttäuschende 1:1 am vergangenen Sonntag gegen Holstein Kiel war ein erneuter Rückschlag im Aufstiegsrennen.