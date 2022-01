Anzeige

Der Fighting Game-Rückblick: Das war 2021 - Part 1 Fighting Game-Rückblick: Das war 2021

Guilty Gear Strive war der größte Fighting Game-Release 2021 © Arc System Works

Matthias Regge

2021 ist einiges in der Fighting Game-Szene passiert. Wir blicken zurück auf zwei bedeutende Game-Releases, eine ambitionierte Fan-Bewegung und die Zukunft von Evolution.

Zwar konnte die Fighting Game Community auch in 2021 nicht zu ihren großen, lokalen Turnieren zurückkehren; aber das bedeutet nicht, dass es ruhig in der Welt der Prügelspiele war. Große Serien brachten neue Titel hervor, alte Games werden weiter gepusht und das größte Turnier der Welt, Evolution, schlägt eine neue Bahn ein. Wir blicken mit euch zurück auf die erste Hälfte der bedeutendsten Fighting Game-News des letzten Jahres.

Guilty Gear Strive - Neue Wege für die renommierte Airdasher-Reihe

Nachdem der Titel bereits mehrere Beta-Test und Verschiebungen hinter sich hatte, erschien am 11. Juni Guilty Gear Strive. Der größte Fighting Game-Release des Jahres. Der aktuelle Teil der Guilty-Gear-Reihe spaltete die Community. Viele kritisierten den wesentlich simpleren Ansatz und das beschnittene Gameplay, im Vergleich zu früheren Teilen der Reihe. Andere lobten das Maß an Zugänglichkeit, welche der Titel neuen Spielern bot.

Ungeachtet dazu, welche Seite man in der Komplexitätsdiskussion einnimmt, kann man nicht abstreiten, dass Guilty Gear Strive sowohl optisch, als auch Online-technisch jedes Lob verdient. In einer Welt, in der der lokale Gaming-Sessions nur bedingt möglich sind, war es der exzellente Rollback Netcode von Strive, welche Genre-Fans begeisterte und dafür sorgte, dass der Titel sehr positive Verkaufszahlen erzielte.

Entwickler Arc System Works haben sich auch im Laufe des Jahres an ihre DLC-Roadmap gehalten und bis zu diesem Zeitpunkt drei weitere Charaktere veröffentlicht.

Melty Blood: Type Lumina - Die Rückkehr eines Urgesteins

Doch nicht nur Guilty Gear bekam dieses Jahr einen neuen Teil spendiert. Zu großer Überraschung der Fighting Game Community wurde im März Melty Blood: Type Lumina angekündigt. Die Spiele der Melty Blood-Reihe gehören zu den Eckpfeilern der Anime–Game-Szene und zählen zu den Favoriten zahlreicher Community-Mitglieder.

Dennoch war Melty Blood immer mehr ein Nischentitel, mit einem sehr motivierten und treuen Publikum. Nachdem Entwickler French Bread in der Vergangenheit Under Night in-Birth auf den Markt brachte, welches spielerisch an Melty Blood angelegt war, vermochte keiner anzunehmen, dass es einmal eine Rückkehr zu diesem Oldschool-Franchise geben würde.

Am 29. September war es soweit. 17 Jahre nach dem Release des letzten Teils der Reihe erschien Melty Blood: Type Lumina. Viele Spieler waren von der spielerischen Freiheit und dem dynamischen Gameplay begeistert. Das überarbeitete Schild- und Parier-System sorgte allerdings für initiales Stirnrunzeln.

Auch Type Lumina wurde von Rollback Netcode gestützt. Entwickler French Bread versorgt den Titel außerdem mit zusätzlichen Charakteren. Die ersten Beiden sind sogar kostenlos.

Sony kauft Evolution

Die vergangenen Jahre waren nicht leicht für die Evolution Fighting Game Championships, das größte Fighting Game-Turnier der Welt. 2020 wurde das Event abgesagt, nachdem Evo-Mitgründer Joey „Mr. Wizard“ Cuellar der sexuellen Belästigung Minderjähriger beschuldigt wurde. Das Team nahm sich danach die Zeit das Management neu aufzustellen.

Im März 2021 wurde dann bekannt, dass Sony das Turnier gekauft habe. Sony hatte bereits in der Vergangenheit in die Fighting Game Community investiert. Primär durch seine Unterstützung von Street Fighter V. Seit der Übernahme wurden auch neue Verantwortliche für diverse Posten benannt. Streamerin Imane „Pokimane“ Anys nimmt nicht nur die Rolle der Talent Managerin ein, es wurde auch verkündet, dass sie nun Teile der Marke besitzt.

Im Dezember wurde zudem der neue General Manager vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Rick „TheHadou“ Thiher. Rick ist in der Szene bereits als der Tournament Organizer der Event-Reihe Combo Breaker bekannt. Da Combo Breaker unter Spielern als einer der - wenn nicht das - beste Fighting Game-Events gilt, verspricht diese Besetzung viel positives. Combo Breaker wurde in der Vergangenheit oft als das Turnier betitelt, dass am meisten an die „gute, alte Zeit“ von Evo erinnert..

#FreeMvC2 - Fans fordern die Rückkehr einer Legende

Marvel vs. Capcom 2 ist eines der wohl bekanntesten Fighting Games aller Zeiten. Eines der wenigen Spiele, welches die Brücke zwischen Gelegenheits- und Turnierspielern schlagen, und sogar seinen Weg in die Pop-Kultur finden konnte. Es hat dafür gesorgt, dass Marvel vs. Capcom einer der Eckpfeiler der Szene wurde und brachte uns unvergessliche Turniermomente.

Maximilian „Maximilian Dood“ Christensen ist nicht nur ein sehr erfolgreicher Twitch-Streamer, der einen Fokus auf Fighting Games hat, sondern auch großer Fan von Marvel vs. Capcom 2. Aus diesem Grund rief er im August zur Social Media-Kampagne #FreeMvC2 auf. Denn aktuell gibt es keinerlei Möglichkeit das legendäre Fighting Game zu kaufen und auf moderner Hardware zu spielen. Der letzte Release des Titels erschien auf der PlayStation 3 und Xbox 360. Diese Versionen sind mittlerweile, aufgrund von Lizenzproblemen, nicht mehr auf den respektiven Marktplätzen zu finden.

