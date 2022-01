„Er muss sofort gehen“: Barca will Dembele loswerden

Barca will Dembele in der Transferperiode abgeben © AFP/SID/PAU BARRENA

Ein Weltmeister kommt auf den Transfermarkt: Der FC Barcelona will den früheren Dortmunder Bundesligaprofi Ousmane Dembele noch im Winter loswerden. Nach seinem Ultimatum für eine Vertragsverlängerung strich Trainer Xavi den Franzosen am Donnerstag aus dem Kader für das Pokal-Achtelfinale am Abend (21.30 Uhr) bei Athletic Bilbao.