Lesser: "Müssen jetzt das ausbaden, was das IOC nicht hinbekommen hat"

Biathlet Erik Lesser hat einmal mehr das Internationale Olympische Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach für die Vergabe der Olympischen Winterspiele nach Peking kritisiert. „Wir Sportler müssen jetzt das ausbaden, was das IOC nicht hinbekommen hat. Wir stehen jetzt da und müssen uns rechtfertigen für Olympische Spiele in einem Land, in dem Menschenrechte verletzt werden. Wir müssen also auch kritischere Töne von uns geben ? was Thomas Bach als IOC-Präsident nicht schafft“, sagte Lesser dem Münchner Merkur.