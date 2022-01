NBA: Russell Westbrook erlebt demütigenden Lakers-Tiefpunkt

Die sportliche Krise bei den Los Angeles Lakers nimmt immer dramatischere Formen an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Stattdessen bezog die Startruppe gegen das in dieser Saison unterirdische Indiana eine unerwartete Pleite. Die Pacers ihrerseits beendeten eine Serie von vier Niederlagen in Folge und feierten erst ihren zweiten Sieg in den letzten zwölf Spielen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)