AEW Dynamite: Cody Rhodes stichelt nach deutschsprachigem WWE-Aufreger Nach WWE-Aufreger: AEW stichelt im TV

Cody Rhodes lieferte bei AEW Dynamite eine vielsagende Promo © All Elite Wrestling

Martin Hoffmann

Bei AEW Dynamite gibt es furiose Auftritte von Rückkehrer Jon Moxley und Cody Rhodes. Rhodes platziert einen Seitenhieb auf den Fall WALTER / Gunther.

Emotionales Comeback von Jon Moxley - vielsagender Auftritt von Cody Rhodes nach den Berichten um seine bislang noch nicht vollzogene Vertragsverlängerung: Die aktuelle Ausgabe von AEW Dynamite bot einiges an Gesprächsstoff.

Während sich Moxley zu Beginn der TV-Show des WWE-Rivalen mit emotionalen Einblicken in sein Alkohol-Drama und den überstandenen Entzug mit der Ansage zurückmeldete, ab jetzt „nur noch Blut“ zu trinken, ließ TNT-Champion Rhodes mit diversen Anspielungen auf seine persönliche Situation und andere aktuelle Themen aufhorchen: Unter anderem bekam auch Ex-Arbeitgeber WWE mit einem direkten Hieb auf die umstrittene Umbenennung von Österreich-Star WALTER in „Gunther“ sein Fett ab.

Cody Rhodes lässt mehrfach aufhorchen

AEW-Mitgründer Rhodes - wie oft zuletzt von Buhrufen empfangen - hielt im Ring eine längere Promo-Ansprache, die Bezug nahm auf die Meldung, dass er sich mit Boss Tony Khan noch nicht über eine Vertragsverlängerung einig geworden sei und aktuell Free Agent sei.

In Anspielung auf (inzwischen klar als abwegig einzuordnende) Gerüchte, dass Rhodes durch das „Forbidden Door“ schreiten und beim WWE Royal Rumble auftauchen könnte, holte Rhodes länger aus und erklärte, dass er derjenige gewesen sei, der die verbotene Tür gebaut hätte.

Rhodes erinnerte an die legendäre „Pipe Bomb“ seines AEW-Kollegen CM Punk bei WWE 2011 - und führte aus, dass er am Ende derjenige gewesen sei, der wahr gemacht hätte, was Punk damals angedeutet hätte: Er sei den neuen Weg zu NJPW in Japan, zur Indy-Liga ROH gegangen. Am Ende der Revolution AEW aufgebaut, den Ort, an dem Punk nun sein „Comeback des Jahrzehnt“ erst hätte feiern können - und die Fans die Cody jetzt ausbuhten, hätten ihn bejubelt.

Keine „Gunthers“ bei AEW

Cody ging dann auf diverse Geschehnisse während seiner zweiwöchigen Corona-Pause ein, unter anderem auf das Debüt von Brody King vergangene Woche.

Rhodes meinte dazu, dass dieses Debüt den Geist von AEW widerspiegle - und betonte dabei mit einem Seitenhieb auf den Fall WALTER den Kontrast zu WWE: Bei AEW gehe es nicht darum, gute Leute umzubenennen in „Gunther McGillybuddy“ oder was auch immer: Er respektiere die „Eier“, die King habe, mit dem Namen „Brody“ bei AEW aufzutauchen - demselben Namen, den das tragisch verstorbene Idol Brodie Lee trug.

Leitermatch gegen Sammy Guevara kommende Woche

In einer weiteren Stichelei gegen WWE (ohne diese Buchstaben je zu erwähnen) kehrte Rhodes heraus, dass Brodie Lee, Miro, Darby Allin, Sammy Guevara und er dafür bürgen würden, dass der von ihm gehaltene TNT-Titel nicht sekundär wäre wie Titel ohne ein „World“ im Namen es anderswo seien. Das einzige Problem gerade sei nur, dass es derzeit wegen seiner Zwangspause und dem währenddessen von Guevara gewonnenen Interimstitel zwei TNT-Champions gebe.

Dies gebe es zu klären, er habe deswegen gerne den von Khan zugesandten Vertrag unterschrieben, „auch wenn es nicht der Vertrag war, den ich mir eigentlich gewünscht hätte“.

Rhodes bettete damit die Aufregung um seine ausstehende Verlängerung in die Story-Welt ein - nicht ohne überdeutlich zu machen, dass eine Rückkehr zu WWE kein Thema für ihn ist.

Bei der Dynamite-Ausgabe kommende Woche - dem Special „Beach Break“ in Cleveland (Heimatstadt von Free Agent Johnny Gargano) - wird es ein Leitermatch zwischen Rhodes und Guevara um den Titel geben.

Die weiteren Highlights:

- Im ersten gemeinsamen Match des Liebespaars Adam Cole und Britt Baker feierten der World-Title-Aspirant und der Damenchampion einen Sieg über Orange Cassidy und Kris Statlander.

- CM Punk ließ in einem Match gegen Shawn Spears - Lakai von seinem Erzrivalen MJF - keine Fragen offen: Er bezwang den „Chairman“ binnen Sekunden mit dem Go to Sleep, ehe ihm MJF in einer anschließenden Konfrontation durch die Finger glitt (Punk sich dabei aber dessen edlen Burberry-Schal schnappte).

Parallel dazu wurde auch die Story um die Spannungen zwischen MJF und Bodyguard Wardlow weitererzählt: MJF teilte Wardlow mit, dass er ihm wegen der (von ihm selber verschuldeten) Niederlage gegen Punk vergangene Woche das Gehalt kürze.

- Ein klares Zeichen setzten auch die als Duo debütierenden Malakai Black und Brody King: Die „Kings of the Black Throne“ fertigten die Varsity Blonds schnell ab - anschließend meldete sich jedoch der von Black an beiden Augen attackierte Pac mit einer Videobotschaft und verdeutlichte, dass er noch nicht fertig mit seinem Rivalen sei.

- Der nun vom großmäuligen MMA-Coach Dan Lambert begleiterte Lance Archer untermauerte seine Ambitionen auf Hangman Pages World Title mit einem einseitigen Triumph über Veteran Frankie Kazarian - eine Konfrontation mit Page folgte.

- Im Hauptkampf der Show gab sich Legende Sting die nicht alltägliche Ehre: Zusammen mit Partner Darby Allin besiegte er das Duo The Acclaimed - die beiden rächten sich damit auch für den bösen Rap ihrer Gegner auf ihre Kosten vergangene Woche.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 19. Januar 2022:

Adam Cole & Britt Baker besiegen Orange Cassidy & Kris Statlander

CM Punk besiegt Shawn Spears

The Kings of the Black Throne besiegen The Varsity Blonds

Lance Archer besiegt Frankie Kazarian

Serena Deeb besiegt Skye Blue