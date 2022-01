NBA: Joel Embiid mit historischer 50-Punkte-Explosion - nur Klay Thompson war schneller

So wurde Nowitzki bei den Mavs zur Legende

Superstar Joel Embiid ist in der NBA eine historische Punkte-Explosion gelungen!

Embiid fast so schnell wie Thompson

Damit ist er in der NBA-Geschichte die Nummer zwei. Nur Klay Thompson schaffte es jemals, noch schneller 50 Punkte oder mehr zu erzielen.

Der Star der Golden State Warriors, der sich gerade nach einer langen Verletzungspause zurückgemeldet hat, legte am 29. Oktober 2018 in nur 26:33 Minuten sogar 52 Punkte auf.

An diese historische Leistung knüpfte Embiid nun an. Der Big Man verwandelte 17 von 23 Versuchen aus dem Feld und 15 von 17 Freiwürfen. An diesem Tag war er einfach nicht zu stoppen.