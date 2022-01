Hoeneß lobt Nagelsmann: "Ich bin verwundert"

Ehrenpräsident Uli Hoeneß vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München hat Trainer Julian Nagelsmann in den höchsten Tönen gelobt.

„Wir haben eine gute Mannschaft und einen sehr guten Trainer. Ich bin immer wieder verwundert, dass so ein junger Bursche schon so eine Reife hat und so über den Tellerrand hinausschaut“, sagte Hoeneß der Abendzeitung: „Da können wir uns alle glücklich schätzen, dass wir ihn haben.“