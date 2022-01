3. Liga: Eintracht Braunschweig – Hallescher FC (Samstag, 14:00 Uhr)

Am Samstag geht es für Halle zu einem Gegner, dem zuletzt vieles gelang: Seit fünf Partien ist Eintracht Braunschweig nun ohne Niederlage. Das letzte Ligaspiel endete für Braunschweig mit einem Teilerfolg. 0:0 hieß es am Ende gegen den FC Viktoria 1889 Berlin. Zwar blieb Hallescher FC nun seit sieben Partien ohne Sieg, aber gegen Türkgücü München trennte man sich zuletzt wenigstens mit einem 0:0-Remis. Im Hinspiel strich Eintracht Braunschweig die volle Punktzahl ein und feierte einen 2:0-Erfolg über Halle. Ein Fingerzeig für das Rückspiel?

Auf des Gegners Platz hat Hallescher FC noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz 14, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Bisher verbuchte Halle fünfmal einen dreifachen Punktgewinn. Demgegenüber stehen acht Unentschieden und acht Niederlagen.