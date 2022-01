Bundesliga: Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg (Samstag, 15:30 Uhr)

Der FCA will nach vier Spielen ohne Sieg bei Bayer endlich wieder einen Erfolg landen. Leverkusen schlug Borussia Mönchengladbach am Samstag mit 2:1 und hat somit Rückenwind. Mit einem 1:1-Unentschieden musste sich Augsburg kürzlich gegen Eintracht Frankfurt zufriedengeben. Das Hinspiel entschied Bayer 04 Leverkusen mit 4:1 klar für sich.

Auf des Gegners Platz hat der FC Augsburg noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst sieben Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangieren die Gäste auf Platz 15, haben also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Der aktuelle Ertrag des FCA zusammengefasst: viermal die Maximalausbeute, sieben Unentschieden und acht Niederlagen.